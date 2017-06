Bug in microcode Skylake en Kaby Lake zorgt voor problemen met HyperThreading

Door Mitchell Dragt maandag 26 juni 2017 13:19, bron: Hacker News

Ontwikkelaars uit de community voor programmeertaal OCaml, zijn sinds het verre begin van dit jaar bezig geweest met onderzoek naar een fout in de microcode van Skylake- en Kaby Lake-processors. De compiler voor OCaml-code gaf vaak fouten die terug te herleiden waren naar specifiek een Skylake-processor met HyperThreading. Het bleek inderdaad een fout te zijn met HyperThreading.

Intel is al vroeg op de hoogte gesteld van de bevindingen en is, zonder verder contact, bezig geweest met een oplossing, die inmiddels beschikbaar is als microcode-update in de vorm van een BIOS-update. Het bedrijf spreekt in zijn Spec Update over Unpredicted System Behaviour bij het gebruik van AH-, BH-, CH- of DH-registers. In bepaalde gevallen kwam men in een loop van 64 instructies of minder, wat tot dit probleem leidde. Als HyperThreading uitgeschakeld is, doet het probleem zich niet voor.

Voor de BIOS-updates die dit moeten verhelpen is men afhankelijk van de distributie daarvan door moederbordfabrikanten. Een snelle blik bij support-pagina's leert dat deze updates nog niet vrijgegeven zijn, dus houdt deze vooral in de gaten komende tijd.



Skylake en Kaby Lake bevatten de microcode-fout.