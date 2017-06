Gigabyte geeft Steam-tegoed bij X299-moederborden

Door Mitchell Dragt maandag 26 juni 2017 14:48, bron: Gigabyte

Gigabyte is een actie gestart voor moederborden met het X299-chipset. Wie een van de vijf X299-borden koopt, krijgt tot 80 euro aan tegoed voor de Steam Store. Aankopen tussen vandaag, 26 juni, en 31 augustus dit jaar zijn geldig. Verdere restricties zijn er voor zover wij kunnen zien niet.

Er doen zoals gezegd vijf modellen mee. Wie een X299 Aorus Gaming 9 of 7 koopt krijgt €80 aan tegoed. Met de Aorus Ultra Gaming is dat €60. Wie kiest voor de Aorus Gaming 3 of X299 UD4, krijgt €40. Na aankoop kun je een registratie doen op deze actiepagina. Daar kan de factuur geüploadet worden, waarbij ook het serienummer en persoonlijke gegevens opgegeven dienen te worden. Het tegoed komt dan in de vorm van een digitale Steam Wallet-code.