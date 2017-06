Be Quiet! lanceert Silent Loop 360mm All-in-One koeler

Door Jonas Verhofsté dinsdag 27 juni 2017 20:59, bron: TechPowerUp

Be Quiet! heeft vandaag de nieuwste telg in zijn Silent Loop-familie aangekondigd. De Silent Loop 360mm heeft een koperen radiator van, zoals de naam al aangeeft, 360 mm en wordt geleverd met drie Pure Wings 2 120 mm PWM-ventilatoren. De vloeistof zou via twee lagen passeren: eerst langs de buitenkant (de cold plate) en dan via een laag langs de binnenkant van het koelblok. De pomp heeft een rotatiesnelheid van 2200 toeren/min, wat ervoor zou moeten zorgen dat de koeler minder trillingen produceert dan andere All-in-One's, aldus Be Quiet!.

Het koelblok is vernikkeld en voorzien van koelpasta met metaal, wat voor een betere warmtegeleiding zou moeten zorgen. Ook heeft het blok een opening om de koeler bij te vullen of de vloeistof te vervangen. De Silent Loop 360mm is compatibel met alle actuele Intel- en AMD-sockets, komt met 3 jaar garantie en heeft een adviesprijs van 159,90 euro.



Het twee-lagen-systeem van de vloeistof