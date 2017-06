Hardware.Info Q&A zomerspecials: stel nu je vraag aan de redactie van Hardware.Info!

Door Koen Crijns woensdag 28 juni 2017 13:44

Deze zomer gaan we een aantal speciale afleveringen van Hardware.Info TV maken waarin we vragen van jullie gaan beantwoorden. Is er iets wat je altijd al aan de redactie van Hardware.Info hebt willen vragen? Of zijn er zaken die na het lezen van onze reviews toch nog niet helemaal duidelijk zijn? Dit is je kans! Stuur je vraag in via onderstaand formulier en wellicht zie je jouw vraag binnenkort terug in Hardware.Info TV!

Alle soorten vragen zijn welkom. Wellicht heb je nog een prangende vraag over Intel Skylake-X of AMD Ryzen die niet is behandeld in onze review? Of wil je weten wat we verwachten van AMD Vega? Misschien wil je dat we het verschil tussen IPS en VA bij monitoren nog eens uitleggen? Of wil je juist meer weten over moderne routers met mesh networking? En wellicht is er nog categorie producten waarvan je graag wil weten hoe we het testen? Geen vraag is te gek, dus vul snel onderstaand formulier in!