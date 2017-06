Cooler Master MasterKeys met PBT-toetsen nu verkrijgbaar

Door Jonas Verhofsté woensdag 28 juni 2017 19:56

Cooler Master heeft vandaag zijn MasterKeys S PBT en MasterKeys L PBT beschikbaar gemaakt. Speciaal aan deze toetsenborden zijn de Polybutyleentereftalaat (PBT)-keycaps. Het voordeel van dit type kunststof ten opzichte van ABS , het meest gebruikte kunststof voor toetsenborden, is dat het duurzamer is. Dit zou ervoor moeten zorgen dat kleuren niet vervagen en de toetsen niet gaan glanzen na uitvoerig gebruik. Doordat PBT stijver is, en daarom makkelijker kan breken, heeft Cooler Master de keycaps iets dikker gemaakt: 'gewone' (ABS)-keycaps hebben een dikte van 8 mm, terwijl de PBT-caps 15 mm dik zijn.

Cooler Master levert beide modellen met vijf verschillende switches: de Cherry MX Red, Blue, Brown, Silver en Green. Zoals alle S-modellen van Cooler Master heeft ook de MasterKeys S PBT geen numeriek eiland, waar dit bij het L-model wel aanwezig is. De OS-layout van het bord kan eenvoudig gewijzigd worden via een toetsencombinatie (FN + F1, F2 of F3). Standaard aanwezig zijn QWERTY, DVORAK en WORKMAN.

De gevlochten kabel, met een lengte van 1,5 m, is vervangbaar en heeft een Micro-USB aansluiting aan de kant van het toetsenbord. Het S-model is 356 x 135 x 33 mm groot en weegt 970 g, terwijl zijn grote broer 440 x 137 x 28 mm meet en 1140 g zwaar is. Beide borden komen met 7 rode caps voor de Q-, W-, E-, R-, A-, S- en D-toets.

De MasterKeys S PBT heeft een adviesprijs van 99 euro, terwijl de MasterKeys L PBT voor 109 euro over de toonbank moet gaan. We hebben de L-versie ondertussen in ons testlab liggen, dus je kan binnenkort een review verwachten!