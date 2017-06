Philips maakt laptopdock van 24-inch USB-monitor

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 30 juni 2017 14:19, bron: Philips

USB-monitoren zijn niet nieuw; onder andere AOC, ASUS en Philips hebben al diverse modellen op de markt gehad. Vaak gaat het dan om draagbare modellen, maar Philips heeft met zijn nieuwe 241B7QUPEB B-line andere keuzes laten maken door schermfabrikant MMD.

Deze nieuweling ziet er namelijk uit als een standaard monitor voor op je bureau, maar is bedoeld om aangesloten te worden via USB en ook meteen als dock te dienen. Door de drie beschikbare USB 3.0-verbindingen kan naast randapparatuur ook video, geluid en eventueel een bedrade netwerkaansluiting doorgegeven worden. Het scherm heeft zelf al twee ingebouwde speakers van 2 watt, en beschikt bovendien over een VGA-ingang voor eventuele andere videobronnen.

Het 24-inch scherm zelf is gebaseerd op IPS-technologie en kan een Full HD beeldsignaal op 60 Hz binnenkrijgen. De reactietijd (Gray-to-Gray) is volgens de fabrikant 5 milliseconde, met verder kijkhoeken van natuurlijk 178 graden en een contrast van 1000:1 bij een maximale helderheid van 250 cd/m².

De Philips Brilliance 241B7QUPEB B-Line is momenteel al in onze Prijsvergelijker terug te vinden voor prijzen van rond de 300 euro.