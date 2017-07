EVGA GTX 1080 Ti Hybrid FTW3 verschijnt op 10 juli

Door Michiel Berkhout zaterdag 1 juli 2017 19:09, bron: Twitter (@EVGA_JacobF)

Tijdens Computex 2017, dat vorige maand in Taiwan werd gehouden, toonde EVGA verschillende varianten op de GeForce GTX 1080 Ti. Hieronder bevond zich ook de GTX 1080 Ti Hybrid FTW3, waarbij lucht- en waterkoeling gecombineerd worden. Hiervoor is de kaart voorzien van een eigen all-in-one waterkoelsysteem en is een custom loop dan ook geen vereiste.

Na Computex bleef het even stil omtrent deze nieuwe videokaart. Een medewerker van EVGA heeft inmiddels via Twitter bevestigd dat de kaart in kwestie op 10 juli het levenslicht zal zien. Daarnaast verontschuldigt hij zich voor de vertraging, al is de oorzaak van de desbetreffende vertraging vooralsnog onduidelijk. Overigens is de GTX 1080 Ti Hybrid FTW3 niet de eerste hybride-gekoelde GTX 1080 Ti van EVGA, zo kwam het bedrijf eerder met de GTX 1080 Ti SC2 Hybrid op de proppen.