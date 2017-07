AMD kondigt Vega-evenement tijdens Siggraph-beurs officieel aan

Door Michiel Berkhout zaterdag 1 juli 2017 17:23, bron: Eventbrite

Tijdens Computex 2017, dat vorige maand in Taiwan werd gehouden, demonstreerde AMD onder meer de Vega GPU-architectuur. Ook liet het bedrijf hier optekenen dat de eerste op gamers gerichte Radeon RX Vega videokaarten eind juli zullen worden aangekondigd tijdens AMD Capsaicin Siggraph 2017. Inmiddels is het desbetreffende Vega-evenement dan ook officieel aangekondigd.

Het evenement in kwestie wordt gehouden op zondag 30 juli vanaf 18:30 uur lokale tijd en zou tot middernacht duren. Omgerekend naar onze tijdzone komt dit neer op maandag 31 juli van 3:30 tot 9:00 uur. Naast AMD zullen ook verschillende partners aanwezig zijn om het één en ander te onthullen. Het zal tijdens dit evenement alleen over videokaarten met de relatief grote Vega 10-videochip gaan, mid-range modellen met de kleinere Vega 11-chip kunnen we naar verluidt volgend jaar pas verwachten.