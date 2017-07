Phanteks' G1080Ti waterblok nu ook voor Aorus- en MSI-kaarten

Door Mitchell Dragt zondag 2 juli 2017 09:31, bron: Phanteks

Phanteks heeft middels een persbericht te kennen gegeven dat het zijn full-cover water-koelblok voor de GTX 1080 Ti nu ook geschikt heeft gemaakt voor videokaarten van Gigabyte's gaming-merk Aorus en modellen van MSI.

De Glacier G1080Ti is gebouwd rondom een koperen baseplate die vernikkeld is voor een meer luxueus uiterlijk. De bovenplaat bestaat uit een stuk acryl en een plaat van geanodiseerd aluminium. Hierin is tevens rgb-verlichting geïntegreerd die werkt met RGB Fusion en de verlichting en software van de videokaart zelf. Wat betreft compatibiliteit - de originele backplate kan met dit blok ook gebruikt worden.

Ze komen in satin black of mirrored chrome beschikbaar voor een adviesprijs van €159,90.



De MSI Gaming-versie.



De Aorus-versie.