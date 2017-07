Passmark: 'Gebruik AMD-CPU's meer dan 50% gestegen ten koste van Intel'

Door Mitchell Dragt zondag 2 juli 2017 11:47, bron: Passmark

Passmark verzamelt data met het draaien van zijn benchmarks door gebruikers, en houdt daarmee statistieken bij over CPU-gebruik. Dit doet het bijvoorbeeld met CPU's, waardoor we een beeld kunnen krijgen van hoe AMD en Intel het doen in de praktijk. Uit de meest recente data blijkt dat AMD een flinke inhaalslag gemaakt heeft.

In kwartaal een van dit jaar had AMD een aandeel van 18,1%, waarna dat in het tweede kwartaal steeg naar 20,6%. De grafieken zijn nu bijgewerkt met de data tot en met het derde kwartaal, waar te zien is dat AMD nu 31% in handen heeft - meer dan 10 procentpunt toegenomen dus en een groei van meer dan 50%.

Houd met deze gegevens in de gaten dat het geen directe afspiegeling van de gehele markt hoeft te zijn. Andere methodes om het gebruikers-aandeel te meten kunnen een ander beeld geven.