Note 8 krijgt mogelijk verschillende opslagcapaciteiten

Door Steven Swart maandag 3 juli 2017 12:05, bron: NextPowerUp

Nu de Galaxy Note 7 Fan Edition het levenslicht heeft gezien, is de Note 8 aan de beurt. In tegenstelling tot de Galaxy S8, zou Samsung bij de Note 8 keuzes willen gaan aanbieden wat betreft interne opslag.

De Galaxy Note 8 lijkt een 6,3-inch phablet te worden met een schermverhouding van 18,5:9. Intern krijgt men, afhankelijk van de regio, beschikking over een Snapdragon 835 van Qualcomm of een Samsung Exynos 8895-SoC. Aan de achterzijde wordt een cameraopstelling verwacht met twee 12-megapixel cameramodules. Wat betreft opslag zou men bij de Note 8 kunnen kiezen uit twee opslagvarianten: 64 of 128 GB. Beide krijgen daarnaast 6 GB aan RAM. Bij de Galaxy S8 is er slechts één keuze: 64 GB.

Wat betreft de adviesprijs verwacht men dat het feest begint bij 999 USD. De 128 GB variant zal daar weer boven gaan zitten.