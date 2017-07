[Pro] Nieuwe zakelijke 27-inch 1440p-monitor bij ASUS

Door Mitchell Dragt maandag 3 juli 2017 13:21, bron: ASUS

ASUS heeft een nieuwe zakelijke monitor uit de doeken gedaan. De BE27AQLB is een 27-inch scherm met een 1440p-resolutie. Aan het ontwerp is aandacht besteedt met dunne schermranden, waardoor een multi-monitor setup beter uit moet pakken. Verder zouden volgens ASUS alle functies aanwezig moeten zijn die zakelijke gebruikers ervan verlangen.

Het gebruikte paneel is van het IPS-type en afgwerkt met een anti-reflectieve coating. Om comfortabeler voor de ogen te zijn, is de weergave van schadelijk blauw licht verminderd en zou het scherm niet moeten flikkeren. De standaard maakt verstellen in alle richtingen mogelijk. Horizontaal en verticaal draaien met 90 graden in beide richtingen kan, alsmede tilten van 35 tot -5º en verstelling in de hoogte met 150 mm. Voor het gemak zijn er twee 2 watt speakers ingebouwd voor een stereo weergave. Achterop vinden met 4x USB 3.0 en zowel een 3,5 mm input als output. Aansluiten gaat middels HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort of dual-link DVI-D. Niet geheel onbelangrijk in een zakelijke omgeving is het opgegeven verbruik van 18,82 watt bij een helderheid van 200 nits.

De prijs en beschikbaarheid zijn niet bekendgemaakt.