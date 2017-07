Vacature Intel wijst op ontwikkeling 'next generation core'

Door Mitchell Dragt maandag 3 juli 2017 14:48, bron: Intel

In 2006 kwam Intel voor het laatst met een volledig nieuwe architectuur. Met Intel Core is toen veel veranderd en alle huidige architecturen als Skylake en Kaby Lake zijn nog gebaseerd op de verre basis daarvan. Intel hadeen vacature openstaan om de next generation core te gaan ontwikkelen, wat natuurlijk direct verklapt waar het bedrijf mee bezig is.

De core IP design engineer werd gezocht om weer een verandering teweeg te kunnen brengen zoals in 2011. Met een dergelijke iteratie kunnen grotere stappen gezet worden dan met de wat kleinere veranderingen die met tussentijdse architecturen komen. Denk hierbij aan wat AMD op dit moment doet met Zen. Intel zou eraan denken om een aantal weinig gebruikte onderdelen van de huidige architectuur weg te laten, waarvoor emulatie een goede oplossing moet zijn. Het energieverbruik kan hierbij afnemen en extra ontstane ruimte kan voor andere doelen ingezet worden, voor betere prestaties.

Vermoedelijk laat dit alles nog even op zich wachten, want zoals in eerdere geruchten ook al voorbijkwam, wordt eerst de huidige planning afgewerkt alvorens next generation core zich laat zien. Eerst komen Coffee Lake, Cannonlake, Icelake en Tigerlake nog, waarmee we volgens de huidige schema's zoet zijn tot 2020.



De nieuwe Skylake-X en Kaby Lake-X zijn ook gebaseerd op de basis van Intel Core.