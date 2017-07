Asus lanceert XG-C100C: 10 GbE-adapter voor €100

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 4 juli 2017 09:12, bron: Asus XG-C100C, ROG Areion 10G

Asus lanceert een nieuwe 10 gigabit ethernet-adapter met een opvallend laag prijskaartje. De XG-C100C moet voor slechts 99 USD over de toonbank gaan en is daarmee de goedkoopste 10 GbE-adapter op de markt. De kaart maakt gebruik van Aquantia's nieuwe AQC-107-controller en is voor €114 in de prijsvergelijker opgedoken.

De netwerkkaart heeft een enkele RJ45-poort, waar snelheden van 100 Mb/s tot 10 Gb/s ondersteund worden. NBASE-T, de standaard voor 2,5 en 5 Gb/s over oudere bekabeling kan ook gebruikt worden. De kaart bevat een PCIe 3.0 x4-interface en heeft een single-slot, low-profile form-factor waarmee hij in vrijwel elke PC past.

De XG-C100C is gebaseerd op Aquantia's AQC-107 controller, die ook in de eigen producten van het bedrijf zit. Deze contorller moet goedkopere 10 GbE-adapters mogelijk maken, wat aardig lijkt te lukken. Naast de XG-C100C komt Asus ook nog met de ROG Areion 10G, een op gaming gerichte variant. Het bedrijf heeft momenteel één eigen 10 GbE-switch, de XG-U2008, met twee 10 gigabit- en acht gigabit-poorten.

XG-C100C ROG Areion 10G Link rate 1/2,5/5/10 Gb/s Poorten 1x RJ45 Controller Aquantia AQC-107 Interface PCIe 3.0 x4 Prijs ~ 100 ~ €200 Afmetingen 120 x 85 x 21 mm 135 x 63 x 19 mm Productinformatie Asus Asus