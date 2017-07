Nintendo Switch: Joy-Con controllers in retro NES-stijl verkrijgbaar

Door Luuk van Gestel dinsdag 4 juli 2017 11:45, bron: Pocket-Lint, ColorWave

Voor de Nintendo Switch zijn er Joy-Con controllers te koop in diverse kleuren. Voor wie een iets exclusievere uitvoering van de controller wil, kan bij ColorWave terecht om er een in de kleuren van de NES te kopen. Wees er wel snel bij, want het gaat om een gelimiteerde editie.

De originele Joy-Con controllers van Nintendo zijn door ColorWave uit de verpakking gehaald om ze te voorzien van de kleuren van de originele NES-controllers: zwart, grijs en rode knoppen. Het bedrijf biedt de retro-controllers aan voor een prijs van 199 USD. In de prijsvergelijker vinden we de originele Joy-Con controllers terug vanaf een prijs van € 77.