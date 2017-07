Samsung start massaproductie 64-laags V-NAND en investeert €23 miljard extra

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 4 juli 2017 21:23, bron: Samsung

Samsung's gloednieuwe fabriek in Pyeongtaek is begonnen met de massaproductie van 3D NAND. In de fabriek zal in eerste instantie het nieuwe 64-laags V-NAND geproduceerd worden waar we vorige maand over schreven. Op dit moment is het de grootste geheugenfabriek ter wereld.

Verder zal er in de komende 4 jaar 23 miljard euro worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de productielijnen. Samsung wil daarmee zijn koppositie behouden als geheugen fabrikant, het bedrijf bedient nu ongeveer 37% van de NAND-markt. Het nieuwe 64-laags V-NAND moet daarbij helpen een goedkoper en sneller product neer te zetten dan vorige generatie 48-laags V-NAND.

Naast de productie van opslaggeheugen investeert het bedrijf ook in de uitbreiding van de productie van DRAM. Er wordt 4,6 miljard euro geïnvesteerd in uitbreidingen van fabriek in Hwaseong die voornamelijk werkgeheugen produceert. Het bedrijf gaat daar ook EUV-apparatuur voor gebruiken.

Wereldwijd wordt er gigantisch geïnvesteerd geheugenfabrieken. Tsinghua Unigroup, een bedrijf dat voor het grootste gedeelte in de handen van de Chinese staat is, investeert in de komende jaren meer dan 50 miljard euro in twee nieuwe geheugenfabrieken. Door de grote vraag aan NAND en DRAM liggen de geheugenprijzen momenteel hoog en maken geheugenproducenten recordwinsten. Met de nieuwe investeringen proberen diverse fabrikanten een groter deel van deze lucratieve markt te veroveren.