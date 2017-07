Nacon kondigt tweede versie van Revolution Pro Controller aan

Door Luuk van Gestel woensdag 5 juli 2017 10:54

Onder de merknaam Nacon lanceert Bigben Interactive de Revolution Pro Controller 2 ,een officieel gelicenseerde controller voor de PlayStation 4. Het is de opvolger van de in december 2016 uitgebrachte Revolution Pro controller, die meer mogelijkheden en betere prestaties moet bieden, aldus de fabrikant.

De Revolution Pro Controller 2 levert diverse nieuwe mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid de vier shortcutknoppen handmatig te configureren voor directe aanpassingen, configuratiemogelijkheden voor zowel de linker- als de rechterstick, plus de mogelijkheid om de D-pad in te stellen voor vier of acht richtingen.

Andere functies zijn op verzoek van de gaming community toegevoegd en geven de Revolution Pro Controller 2 de volgende mogelijkheden:

Nieuwe, verbeterde UI van de configuratiesoftware

Configuratiesoftware compatibel met Mac OS X 10.11 (El Capitan)/10.12 (Sierra)-systemen

Volledig aanpasbare linker- en rechterstick (deadzone en responsecurve)

Mogelijkheid om de D-pad in te stellen voor 4 of 8 richtingen

Handmatige configuratie van M1/M2/M3/M4-shortcuts in de PS4 Pro Control-modus

Naast bovengenoemde functies is de Revolution Pro Controller 2 volledig compatibel met pc’s en voorzien van een nieuwe bedrade verbinding via USB Type-C. De Revolution Pro Controller 2 wordt in de zomer van 2017 uitgebracht onder de Nacon-merknaam

in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Rusland, India en Oceanië. Binnenkort verschijnt meer informatie over de Revolution Pro Controller 2.