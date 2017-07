Klachtenregen over OneDrive eis NTFS geformatteerde drives

Door Richard Schouw woensdag 5 juli 2017 12:25, bron: Myce

Het regent klachten op het wereldwijde web van OneDrive gebruikers die niet langer gebruik kunnen maken van hun OneDrive shares. Dit omdat Microsoft een verandering heeft aangebracht waarmee OneDrive lokaties voortaan persé NTFS geformatteerd moeten zijn.

“Your OneDrive folder can’t be created in the location you selected” wordt getoond wanneer gebruikers een niet-NTFS drive proberen te verbinden met OneDrive. Vervolgens wordt verzocht een OneDrive te installeren en deze te koppelen aan een nieuwe NTFS schijf of de huidige nietwerkende drive NTFS te formatteren en de setup daarna te doorlopen.

Op de Microsoft support fora wordt ondertussen steen en been geklaagd door boze gebruikers, die de service gebruiken met SD kaartjes of externe harddisks, die veelal FAT32 zijn geformatteerd. Ook ReFS gebruikers kunnen niet langer gebruikmaken van OneDrive, terwijl dat bestandssysteem toch betere bescherming moet bieden tegen dataverlies.

Met name het feit dat Microsoft de veranderingen heeft aangebracht zonder deze aan te kondigen, roept veel ergernis op. Zo hebben gebruikers niet tijdig maatregelen kunnen nemen en is ook niet uitgelegd waarom de veranderingen zijn doorgevoerd. Getroffen gebruikers worden overigens wel gewezen op een workaround om een FAT32 drive zonder datavelies te converteren naar NTFS, maar deze operatie is niet geheel zonder risico. Microsoft geeft hier de uitleg, waarbij aangetekend dat er na de conversie geen weg terug is naar FAT32.