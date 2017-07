MSI stapt in markt voor gamingmonitoren met Optix-serie

Door Tomas Hochstenbach donderdag 6 juli 2017 12:22, bron: MSI

Eind vorig jaar berichtten we dat MSI van plan was om eigen gamingmonitoren op de markt te gaan brengen. Sinds kort is het eerste scherm van de Taiwanese fabrikant daadwerkelijk te bestellen. Het merk komt met een 24"- en een 27"-model in de Optix-serie, beide met een Full HD-resolutie en een duidelijke curve.

Van het 27"-model weten we zeker dat het gebruikte 144Hz-paneel afkomstig is van Samsung en gebruikmaakt van de VA-techniek. Het ligt voor de hand dat MSI voor de 24"-uitvoering eenzelfde type scherm gebruikt - dat lijkt het hoge contrast van 3000:1 in ieder geval te insinueren. Beide schermen bieden ondersteuning voor AMD Freesync, maar er is nog geen duidelijkheid over de range daarvan.

De MSI Optix G27C staat bij de eerste winkels voor € 349 in de prijslijst, vergelijkbaar met wat concurrenten als AOC en Iiyama vragen voor dergelijke monitoren. De 24"-uitvoering is nog nergens verkrijgbaar, maar zal vermoedelijk spoedig volgen.