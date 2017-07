Samsung onthult vier nieuwe camerasensors

Door Michiel Berkhout zaterdag 8 juli 2017 13:53, bron: NextPowerUp

Samsung heeft vier nieuwe camerasensors uit de doeken gedaan. Ze maken onderdeel uit van de Isocell-reeks en dragen achtereenvolgens de naam Isocell Bright, Isocell Dual, Isocell Fast en Isocell Slim. Van twee van deze sensors werden ook de nodige details onthuld.

De Isocell Dual is een nieuwe high-end sensor voor dual-camera opstellingen, die vermoedelijk voor het eerst in de Galaxy Note 8 smartphone toegepast zal worden. Deze sensor biedt onder meer mogelijkheden voor zoomen, dieptewaarneming en fotografie in omstandigheden met weinig licht. De nieuwe technologie zal niet beperkt blijven tot Samsung-producten, het bedrijf zal het tevens beschikbaar stellen voor andere bedrijven waarbij Samsung zal assisteren in de hard- en softwarematige implementatie van custom dual-camera setups.

De Isocell Slim valt op door zijn compacte 28 nm node. Ter vergelijking, de camera in de Galaxy S7 heeft een 65 nm-sensor. Het bedrijf richt zich met deze sensor vooral op toepassingen in de wereld van virtual reality, wearables en de auto-industrie. De Isocell Slim moet zich volgens Samsung onderscheiden door een superieure beeldkwaliteit met kleine pixels.