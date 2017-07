Nieuwe Windows 10 Insider build kan Update-bandbreedte limiteren

Door Michiel Berkhout zaterdag 8 juli 2017 21:17, bron: onmsft

De nieuwe Windows 10 Insider build, versie 16237 om precies te zijn, brengt verschillende wijzigingen met zich mee, variërend van kleine aanpassingen tot nieuwe functies. Een van deze functies is echter niet heel duidelijk door Microsoft benoemd, maar is wat ons betreft zeker het vermelden waard.

Zo is nu mogelijk om de Windows Update-bandbreedte te limiteren. Dit kunnen gebruikers instellen in de geavanceerde opties van Windows Update, om daar vervolgens weer naar de geavanceerde opties van 'Delivery optimization' te gaan. Aangezien het om een Insider build gaat is er nog geen garantie dat het allemaal vlekkeloos werkt, maar de nieuwe functie zal voor verschillende gebruikers een welkome toevoeging zijn.