Seat DriveApp verbindt Android met auto

Door Steven Swart maandag 10 juli 2017 19:35

Connectiviteit speelt op alle fronten steeds meer een rol, zo ook bij auto's. Met de komst van moderne infotainmentsystemen en mogelijkheden vanuit ontwikkelaars, kunnen smartphones op een directere manier met de auto verbonden worden. Seat maakt bekend dat het nu ook een Android Auto-app in de Google Play Store heeft.

Via Apple CarPlay, Android Auto kunnen respectievelijk gebruikers van iOS en Android hun smartphones volledig koppelen met de auto. Voor Android Auto heeft Seat nu ook een applicatie beschikbaar gesteld in de Google Play Store. Hiermee is de Spaanse fabrikant de eerste om een specifieke applicatie voor Android Auto uit te brengen.

De applicatie waar het om gaat is de Seat DriveApp. Hiermee kunnen berijders de status van hun voertuig bekijken. Men moet dan denken aan zaken zoals de bandenspanning, brandstofverbruik en de hoeveelheid aanwezige brandstof en ruitensproeiervloeistof. Uiteindelijk zullen de mogelijkheden alleen maar worden uitgebreid. De applicatie is tevens voor iOS-apparaten te beschikbaar.

De Seat DriveApp is vanaf heden beschikbaar in Spanje, maar zal later ook in de rest van Europa worden uitgerold.