Google Pixel zou always-on modus kunnen krijgen

Door Jonas Verhofsté maandag 10 juli 2017 20:37, bron: XDA-Developers

Ambient Display is een functie die beschikbaar is op tal van Android-smartphones met een OLED-scherm. De functie werd voor het eerst geïntroduceerd bij de Moto X 2013. Het Android Open Source Project (AOSP) heeft sindsdien een versie ontwikkeld die door elke fabrikant geïmplementeerd kan worden, op voorwaarde dat de juiste hardware aanwezig is.

XDA-Developers heeft op een van hun Pixel-smartphones Android O Developer Preview 3 draaien en heeft SystemUIGoogle.apk gedecompileerd. Hierbij vonden ze een interessant stuk code:

< PreferenceScreen android:title="@string/tuner_doze" android:key="doze" >

< com.android.systemui.tuner.TunerSwitch android:title="@string/tuner_doze_always_on" android:key="doze_always_on" sysui:defValue="false" />

"Doze" in Android broncode duidt niet op Marshmallows batterijbesparing, maar op Ambient Display. Het klinkt verwarrend, maar het is het gevolg van het feit dat Google's ontwikkelaars intern een andere naamgeving gebruiken dan voor de user-interface. De screensaver-functie wordt zo intern ook nog "dream" genoemd.

Bijgevolg kan "doze_always_on" duiden op de always-on modus voor Ambient Display.

Android O wordt tegen het einde van deze zomer verwacht, maar een exacte datum is nog niet bekend.



Ambient Display op de Google Pixel