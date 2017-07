MSI voorziet mechanisch GK-701 toetsenbord van RGB-verlichting

Door Michiel Berkhout dinsdag 11 juli 2017 22:09, bron: TechPowerUp

In 2015 kwam MSI met de GK-701, een mechanisch toetsenbord met Cherry MX Brown switches en rode ledverlichting. Nu heeft het bedrijf een vernieuwde variant geïntroduceerd onder de naam GK-701 RGB. Het zal dan ook niemand verbazen dat dit model, hoe kan het tegenwoordig ook anders, is voorzien van RGB-verlichting.

De toevoeging van RGB-verlichting is niet de enige wijziging ten opzichte van de reguliere GK-701. Zo zijn er niet langer Cherry MX Brown switches aanwezig, maar is het nieuwe model voorzien van Cherry MX Speed schakelaars. Dit betreft een lineaire switch met een lichte aanslag en een kortere travel distance dan bij reguliere Cherry MX-switches het geval is. Hierdoor moeten ze bij uitstek geschikt zijn voor gamers, al valt over smaak natuurlijk niet te twisten.

In tegenstelling tot het eerdere model is de RGB-versie volledig in het zwart uitgevoerd, er zijn op het nieuwe model dus geen rode accenten meer aanwezig. Dit moet ervoor zorgen dat de RGB-verlichting beter uit de verf komt. Er zijn hotkeys aanwezig om de verlichting mee regelen, maar dit kan ook softwarematig worden ingesteld met behulp van de MSI Mystic Light RGB-software.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.