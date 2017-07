[Pro] QNAP lanceert TS-x73U rackmount NAS

Door Richard Schouw woensdag 12 juli 2017 21:03, bron: QNAP

QNAP heeft zijn nieuwe business-class, AMD aangedreven TS-x73U serie NAS aangekondigd. Het apparaat is beschikbaar in 8, 12 en 16-bay modellen met enkelvoudige en redundante voedingsopties. Met de AMD Embedded R-Series RX-421ND quad-core CPU (2,1 GHz basis, 3,4 GHz boost), een voorgeïnstalleerde dubbelpoorts 10GbE SFP+ netwerkkaart en twee M.2 SATA 6 Gb/s SSD-sleuven (om SSD caching mogelijk te maken voor een geoptimaliseerde opslagefficiëntie met de Qtier technologie), is de TS-x73U serie volgens de maker ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een veilige privé-cloud en een efficiënte IT-infrastructuur voor 10GbE-netwerken.

De TS-x73U serie is een NAS- en iSCSI-SAN-opslagoplossing die VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V and Windows Server 2012 R2, en geavanceerder toepassingen voor virtualisatie ondersteunt. Met Virtualization Station kun je meerdere Windows-, Linux-, UNIX- en Android-virtuele machines ondersteunen op één enkele NAS en Container Station gebruiken dat LXC en Docker technologie integreert om gebruik te maken van applicatiecontainers of om microservices te initialiseren met de hands-on QIoT Containers.

De NAS moet daarnaast voorzien in professionele oplossingen voor opslag, back-up, delen en centraal beheer van data. Het apparaat ondersteunt delen van bestanden tussen Windows, Mac en Linux/UNIX, Qsync cross-device synchronisatie, Windows AD/LDAP directory services en Windows ACL, domain controller voor Windows, Windows/Mac back-up, Snapshot, en gegevensherstel met RTRR, rsync en cloud back-up. Het ingebouwde QTS App Center is gevuld met apps die de productiviteit moeten helpen versterken, waaronder Qfiling voor geautomatiseerde bestandsorganisatie, Qsirch voor direct zoeken naar bestanden, QVPN voor het instellen van een VPN server/client, Browser Station voor het benaderen van privé netwerkresources, IFTTT Agent voor productieve workflow-automatisering, QVR Pro voor het opzetten van een oplossing voor video surveillance en meer.

De TS-x73U serie is schaalbaar door het aansluiten van QNAP uitbreidingsmodules (REXP-1620U-RP, REXP-1220U-RP, UX-1200U-RP, UX-800U-RP). De opslagcapaciteit kan eveneens worden uitgebreid met VJBOD (Virtual JBOD) dat gebruik maakt van de niet-gebruikte opslagcapaciteit van andere QNAP NAS-eenheden.

Hoofdkenmerken:

Redundante voeding:

TS-873U-RP: 8 houders, 2U rekmontage

TS-1273U-RP: 12 houders, 2U rekmontage

TS-1673U-RP: 16 houders, 3U rekmontage

Enkelvoudige voeding:

TS-873U: 8 houders, 2U rekmontage

TS-1273U: 12 houders, 2U rekmontage

TS-1673U: 16 houders, 3U rekmontage

TS-1673U