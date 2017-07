Door Advertorial dinsdag 18 juli 2017 09:00

iiyama wil graag van de lezers van Hardware.Info weten wat zij zo al verwachten van een nieuw beeldscherm. Daarvoor houdt het bedrijf een onderzoek. Honderd deelnemers ontvangen als dank een t-shirt, waarmee ze - net als vorig jaar - een mooie prijs kunnen winnen. Voor tien inzenders is er nog een leuke extra prijs. Kortom, wil je kans maken op mooie prijzen of gewoon je mening delen over waaraan een beeldscherm volgens jou moet voldoen, of het nu voor gamen is of voor een ander doeleinde, lees dan vooral verder.

iiyama is een monitorenmerk met een lange, roemruchte geschiedenis. Het heeft nog altijd een belangrijke positie in de wereld van beeldschermen en dat is niet alleen door de technische expertise en ervaring, maar ook doordat het merk goed rekening houdt met wat haar gebruikers wensen. Dat inzicht krijgt het door goed te luisteren naar eindgebruikers, en vandaag doet het dat met een gebruikersonderzoek onder lezers van Hardware.Info.

Heb jij kennis en een uitgesproken mening over monitoren, dan is dit je kans om die rechtstreeks te delen met een vooraanstaande beeldschermfabrikant. Bovendien maak je kans op leuke prijzen. De 100 meest informatieve inzendingen beloont iiyama met een mooi t-shirt; in totaal zijn er 100 stuks beschikbaar (25x XL Silver Crown, 50x L Red Eagle, 25x M Black Hawk). Met dit t-shirt kan je dan weer kans maken op een 27-inch wqhd-monitor. Hieronder zie je welke dat zijn en lees je hoe je kans maakt. De eerste 10 deelnemers die zinvolle tips en ideeën geven in de open vragen winnen bovendien een iiyama luchtbed!

Meedoen? Klik dan hier!

Deelnemen aan het onderzoek kan tot en met 30 juli 2017, 23:59. Daarna gaat iiyama t-shirts en luchtbedden versturen. Na ontvangst heb je tot medio september de tijd om jezelf (al dan niet herkenbaar) met t-shirt en/of luchtbed op de foto vast te leggen in een relaxte situatie - op vakantie, thuis, of waar je maar wilt. Het thema is in elk geval: 'ontspannen met iiyama nazomeren'. Voor inspiratie kan je ook kijken naar de inzendingen van vorig jaar.

Je t-shirt inzending stuur je naar prijsvraag@hardware.info, vóór 18 september 2017. iiyama doet zoveel mogelijk zijn best om je het t-shirt in je opgegeven maat te sturen, maar kan dit niet garanderen gezien de beperkte aantallen. Verder zijn de standaard actievoorwaarden van Hardware.Info van toepassing.

Leef je dus uit met het onderzoek en de foto's, en wie weet win je een van deze beeldschermen (meld bij je t-shirt foto-inzending welke je wilt winnen):

iiyama G-Master Red Eagle GB2760QSU-B1

Of je nu een pro-gamer bent of niet, met de 27 inch Red Eagle G-MASTER GB2760QSU kan jij jouw gaming skills naar een nieuw niveau brengen. De Red Eagle is uitgerust met Free Sync technologie, een 144hz refresh rate en een super snelle 1ms reactietijd voor bliksemsnelle beslissingen zonder ghosting of vegen in beeld. Het WQHD (2560x1440) scherm biedt 77% meer schermruimte dan een standaard Full HD scherm en samen met de Black tuner’s mogelijkheid tot het aanpassen van de helderheid van de donkere gebieden op het scherm, geeft de Red Eagle je ongekende beeldkwaliteit. Niets ontsnapt nog aan jouw aandacht!

De Red Eagle wordt standaard geleverd met drie ingangpoorten (DVI, HDMI en DisplayPort), luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en een 3.0 USB hub. Het maakt niet uit welke games jij speelt; RTS, FPS, MMO of MOBA – met de Red Eagle op jouw bureau sta jij aan de top van de gamerketen.

iiyama ProLite XUB2792

De Prolite XUB2792QSU is een stijlvolle 27” LED LCD in Full HD en maakt gebruikt van IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. De WQHD 2560x1440 resolutie biedt bijna 77% méér beeldinformatie en werkruimte dan een Full HD monitor.

De ProLite XUB2792HSU is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoegen neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.