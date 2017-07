HMD vlaggenschip lijkt Nokia 8 te gaan heten

Door Steven Swart maandag 17 juli 2017 17:54, bron: Winfuture

Het bedrijf HMD Global, dat de Nokia-naam nu voert, werkt al langere tijd aan een vlaggenschiptelefoon. Het toestel is al meerdere malen besproken, waarbij zowel de naam 'Nokia 9' en 'Nokia 8' zijn gebruikt. Nieuwe opgedoken specificaties tonen dat de laatstgenoemde naamgeving correct is.

Nokia 8, dat is hoe het nieuwe toestel van Nokia gaat heten, aldus bronnen van Winfuture. Het wordt een high-end Android-smartphone die zal beschikken over een Snapdragon 835-SoC van Qualcomm. Dit wordt gekoppeld aan 4 GB aan RAM, waardoor men eenzelfde configuratie terugvindt als bij mening andere Android-fabrikant.

Verder lijkt de Nokia 8 over 64 GB aan interne opslag te gaan beschikken, ook wordt dual-SIM functionaliteit genoemd. HMD zal hier in de praktijk nog diverse varianten op kunnen gaan voeren. Over het scherm is de bron niet zeker. Het lijkt een 5,7-inch exemplaar te worden met een 1080P-resolutie. Ook de dubbele cameramodule is onzeker, al lijkt een product van Carl Zeiss zeer waarschijnlijk.

De Nokia 8 lijkt een kleurrijk toestel te worden met meerdere mogelijkheden: blauw, zilver, goud met blauw en goud met koper. Een adviesprijs van 589 euro wordt bovendien genoemd voor de Scandinavische markt. Voor nu lijkt 31 juli de meest aannemelijke datum voor de onthulling van de Nokia 8.