'Zowel Core i5 als Core i7 met 6 cores op komst voor socket 1151'

Door Friso Weijers dinsdag 18 juli 2017 07:03, bron: Canard PC

Niet alleen de Core i7-processors van de Coffee Lake processorreeks krijgen zes cores: ook enkele Core i5-modellen zullen zes rekenkernen aan boord hebben. Dat meldt het Franse Canard PC op basis van processorsamples die het tijdschrift onder ogen heeft gehad. De Coffee Lake-processors moeten Intels Kaby Lake-processors gaan opvolgen in het mainstream-segment, en passen in dezelfde LGA1151-socket als de huidige modellen.

Al eerder wezen geruchten erop dat Intel met de introductie van Coffee Lake voor het eerst sinds 2007 processors met meer dan vier rekenkernen wil leveren in het mainstreamsegment, een reactie op de introductie van AMD’s Ryzen-processors voor consumenten. Hoewel de huidige Kaby Lake-modellen bij singlethreaded-taken nog steeds sneller zijn dan AMD Ryzen, zijn de Ryzen-topmodellen uitgerust met maximaal acht cores, wat ze bij taken die van alle rekenkernen gebruik kunnen maken een voordeel oplevert. De Coffee Lake-processors voor consumenten bieden ten opzichte van Kaby Lake nauwelijks architecturale verbeteringen, maar dus wel maximaal de helft meer cores.

Volgens Canard PC heeft het topmodel in de Coffee Lake-reeks, de Core i7 8700K, zes rekenkernen en een base clock van 3,7GHz; de maximale turbosnelheid is nog onbekend. Daarbij bedraagt de TDP slechts 95 watt, terwijl de i7 7800X, een Skylake X-processor voor socket 2066 met zes kernen en een basiskloksnelheid van 3,5GHz, nog een TDP van 140W heeft. Zoals gebruikelijk voor een Core i7-processor heeft de i7 8700K Hyperthreading, waarmee er 12 threads beschikbaar zijn. De chip is uitgerust met 12MB L3-cache.

Ook Coffee Lake Core i5-processors zouden met zes cores worden uitgerust. Zo spreekt Canard PC van een Core i5 8600K die zijn werk doet op 3,6GHz. Naast het ontbreken van Hyperthreading is de L3 cache een kwart kleiner dan die van het topmodel. Ook de Core i5 8400 zou voorzien worden van zes cores, ditmaal op 2,8GHz. De lagere kloksnelheid zou een TDP van slechts 65W mogelijk maken, net als bij de hedendaagse i5-processors met vier rekenkernen.

Model Cores Threads Base clock TDP L3-cache Core i7-8700K 6 12 3,7GHz 95W 12MB Core i7-8700 6 12 3,2GHz 95W 12MB Core i5-8600K 6 6 3,6GHz 95W 9MB Core i5-8400 6 6 2,8GHz 65W 9MB

Intel zou naast de desktopchips ook met mobiele varianten van de Coffee Lake-chips komen. In overeenstemming met eerdere geruchten zouden ook daar modellen bijzitten met zes cores, waar Intels mobiele processors eerder maximaal vier rekenkernen bevatten. Ook bij de zuiniger U-processors zou het aantal cores worden opgeschroefd: Intel zou van plan zijn met quadcore-varianten te komen, waar de fabrikant eerder alleen dualcore-processors in dat segment leverde.

Eerder was al duidelijk dat de Coffee Lake-processors vermoedelijk in augustus officieel zullen worden gelanceerd, samen met de bijbehorende Z370-chipset. De krachtigste chips zullen daarbij waarschijnlijk als eerste op de markt komen.