Nieuwe console van Atari moet oude tijden doen herleven

Door Friso Weijers dinsdag 18 juli 2017 14:53, bron: Ataribox

Al eerder berichtte Hardware.info over de 'Ataribox', een retroconsole van het bedrijf Atari dat de rechten op de merknaam van de spelcomputerbouwer van weleer tegenwoordig in handen heeft. In een nieuwsbrief aan geïnteresseerden heeft het tegenwoordige Atari nu meer bekend gemaakt over het apparaat.

Het verkoopsucces van de Nintendo Mini NES en Mini SNES, waarvan de eerste meer dan twee miljoen keer is verkocht, toont aan dat er een markt is voor retroconsoles. Deze eenvoudige en goedkope spelcomputers moeten oude tijden doen herleven doordat ze klassieke spellen kunnen afspelen. Kennelijk ziet het hedendaagse Atari daar ook brood in, reden om nu zelf in de markt van retroconsoles te stappen. Een retroconsole voor Atari-spellen is overigens niks nieuws: het bedrijf AtGames maakt al jaren onder licentie de Atari Flashback-consoles, apparaten die de Atari 2600- en 7800-spelcomputers nabootsen, waarvan recente versies zo'n honderd spellen aan boord hebben.

In tegenstelling tot de Flashback en Nintendo's retroconsoles, die het ontwerp van het origineel in verkleinde vorm overnemen, is het uiterlijk van de Ataribox geen één-op-één kopie. In plaats daarvan wil het bedrijf met "klassieke ontwerpelementen" zoals opvallende koelribben en een donkerbruin houtaccent de sfeer van spelcomputers van vroeger oproepen. Voor wie moderner is ingesteld, komt er een versie van het apparaat in zwart-rode kleurstelling.

Ondanks het ouderwetse uiterlijk belooft de hardware in de Ataribox van deze tijd te zijn. Interne specificaties zijn niet bekendgemaakt, maar het apparaat beschikt in ieder geval over een HDMI- en een ethernetpoort, viermaal USB en een SD-kaartslot. Naast klassiekers moeten er ook moderne spellen uitkomen voor de console, dit in tegenstelling tot apparaten als de Flashback en de retroconsoles van Nintendo. Die spelcomputers hebben een meegeleverde verzameling van spellen afkomstig van het originele apparaat dat wordt nagebootst, die niet verder kan worden uitgebreid.

Over de games die voor de Ataribox moeten verschijnen, de prijs en de verschijningsdatum maakt Atari nog niks bekend, naar eigen zeggen omdat het bedrijf wil luisteren naar community-feedback voor het de spelcomputer uitbrengt.