Eerste gaming-headset van Teufel vanaf nu in Nederland te koop

Door Friso Weijers woensdag 19 juli 2017 18:01

De Duitse audiofabrikant Teufel, bekend van haar luidsprekers en koptelefoons, komt met een eigen gaming-headset genaamd Cage. De twee 40 mm-drivers van het apparaat bieden volgens de fabrikant een lineaire en getrouwe geluidsweergave, terwijl de grote oorschelpen spelers het nodige comfort moeten bieden. Hoewel het persbericht spreekt van in de oorschelpen aangebrachte ‘beluchtingskanalen’ om zweetoren te voorkomen, is de klankkast verder gesloten, dit om de geluidsisolatie te verbeteren.

Net als veel andere gaming-headsets heeft de Cage een eigen USB-geluidskaart, die een virtuele 7.1-surroundweergave mogelijk maakt. Op de PC en Playstation kan de headset worden aangesloten middels USB; verbinding met een Xbox of andere apparaten verloopt via een 3,5 mm-jack. Aardig is dat op die manier ook twee geluidsbronnen gelijktijdig kunnen worden beluisterd: er kan bijvoorbeeld muziek worden afgespeeld van een smartphone terwijl spelgeluid van een Playstation komt.

De hoofdband van de headset is van staal terwijl de beugelconstructie is opgebouwd uit aluminium, wat het apparaat robuust moet maken. Een drietal microfoons zorgt voor ruisonderdrukking. De flexibele microfoonarm kan naar keuze aan de linker- of rechterkant van de headset worden bevestigd. Op de linkeroorschelp zijn bedieningsknoppen en een volumewieltje gemonteerd.

De Cage is vanaf nu te bestellen in de webshop van Teufel voor €150. De levering laat dan blijkens de indicatie op de website nog zes tot zeven weken op zich wachten.