Seagate stapt opnieuw in SSD-markt met betaalbare Nytro 141-serie

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 20 juli 2017 21:24, bron: Tom's Hardware

De laatste consumenten-SSD van Seagate verscheen medio 2013, wat in dit marktsegment natuurlijk een eeuwigheid is. Inmiddels lijkt de fabrikant echter eindelijk het startschot gegeven te hebben voor een herintrede, want het heeft de Nytro 141-serie aangekondigd.

Dit is een reeks betaalbare 2,5" SATA-SSD's die opvallend genoeg onder dezelfde naam in twee verschillende uitvoeringen zal verschijnen. Ten eerste is er een versie de geoptimaliseerd is voor hogere continue prestaties en een betere levensduur, maar voor liefhebbers van hogere opslagcapaciteiten voor dezelfde prijs is er ook een Nytro 141 met minder overprovisioning en dus per definitie meer gigabytes per euro.

Overigens is de hardware van de SSD's verder gelijk: beide uitvoeringen maken gebruik van hetzelfde TLC-geheugen en dezelfde controller. Laatstgenoemde wordt overigens niet bij naam genoemd, maar Tom's Hardware concludeert uit de schrijfwijze van verschillende features dat het een chip van Phison zal zijn.

Concreet zijn de verschillen tussen de twee uitvoeringen uit te drukken in de continue schrijfsnelheden en minimale gegarandeerde levensduur. De varianten met 240/480/960 GB moeten in totaal 75, 150 of 300 TB kunnen schrijven, terwijl de versie met minder overprovisioning met capaciteiten van 256/512/1024 GB levensverwachtingen heeft van opeenvolgend 72, 144 en 288 TBW. Opvallend genoeg heeft Seagate besloten de duurtest niet voor beide versies uit te voeren, waardoor de continue schrijfsnelheden niet direct vergeleken kunnen worden.

De Seagate Nytro-SSD's worden in Amerika al aangeboden; het exemplaar van 256 GB lijkt een prijs mee te hebben gekregen van 84,99 USD. Vermoedelijk gaat de fabrikant op de Flash Memory Summit volgende maand meer laten weten over de gewenste prijs en beschikbaarheid.