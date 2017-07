Corsair komt met witte RMx-voedingen

Door Friso Weijers vrijdag 21 juli 2017 11:07, bron: Corsair

Corsair komt met witte voedingen in zijn RMx-lijn. De RM750x en RM850x, voorheen alleen in het zwart leverbaar, zijn nu ook als witte uitvoering beschikbaar op de website van de fabrikant. Ook in de Hardware.Info Prijsvergelijker zijn de voedingen van 750W en 850W opgedoken. Van de 650W, 550W en 1000W-voedingen in de RMx-lijn zijn op dit moment geen witte varianten te vinden.

De Corsair RMx-reeks bestaat uit modulaire, semipassieve voedingen in het middensegment. De 80 Plus Gold gecertificeerde voedingen zijn populair vanwege hun goede prestaties en prijs/kwaliteitverhouding. Zo zijn de voltagestabiliteit en efficiëntie volgens onze review erg goed, terwijl ook de geluidsproductie laag blijft. De witte voedingen bieden volgens Corsair dezelfde prestaties als de zwarte modellen, wat ondersteund wordt door een gelijke garantietermijn van tien jaar. De specificaties en eigenschappen van de witte exemplaren zijn eveneens identiek aan die van hun zwarte tegenhangers. Om het witte design van de voedingen te vervolmaken levert de fabrikant bijpassend wit gesleevde kabels mee.

De RM750x en RM850x White zijn vanaf nu te bestellen in de webshop van de fabrikant. De prijzen liggen vooralsnog wat hoger dan die van de zwarte modellen: het witte 750W-model moet €150 kosten, waar de prijs van de zwarte uitvoering €125 bedraagt. Voor de zwarte en witte RM850x bedragen de prijzen respectievelijk €155 en €170.