Samsung houdt 23 augustus evenement, vermoedelijk voor Note 8

Door Mitchell Dragt vrijdag 21 juli 2017 09:36, bron: Samsung (Twitter)

Samsung heeft op Twitter een bericht geplaatst dat het op 23 augustus een evenement houdt in New York, waar vermoedelijk de Galaxy Note 8 aan het publiek getoond zal gaan worden. De bijgaande afbeelding laat een abstract vorm zien die hint op een toestel met kleine schermranden, waarboven een stylus te zien is. Als tekst heeft men het volgende erbij gezet: "Find out what it means to do bigger things on 08.23.2017.".

Deze datum is al meerdere malen voorbijgekomen, waardoor het vrijwel zeker geacht kan worden dat we die dag om 17:00 uur Nederlandse tijd de Note 8 gaan zien. Dat toestel zou de trend van langwerpige schermen gaan volgen en een 6,3-inch scherm krijgen met 1440 x 2560 pixels. Intern zouden we een Snapdragon 835 of een Samsung Exynos 8895 SoC kunnen gaan vinden. Als nieuwe functie zal mogelijk een dubbele camera erop gezet worden. Voor het eerst in een topmodel van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Het Unpacked-evenement zal live gestreamd worden op de website Samsung.