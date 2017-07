Sony gaat 1000fps-sensor gebruiken voor industriële toepassingen

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 21 juli 2017 18:42, bron: Engadget, Sony

Begin deze maand bespraken we in Hardware.Info TV de Xperia XZs-smartphone, die opviel vanwege één unieke feature: de mogelijkheid om beelden op te nemen met 960 beelden per seconde. Deze technologie blijft echter niet beperkt tot deze enkele smartphone, want Sony gaat een dergelijke sensor nu ook gebruiken voor industriële toepassingen.

Zo kunnen onder andere robots met hoge precisie objecten detecteren en tracken, waarmee het mogelijk is om ze autonomer hun werk te laten doen - momenteel worden veel machines immers nog volledig voorgeprogrammeerd. In de video waarin de Japanse fabrikant zijn sensor demonstreert, laat het onder andere een geldautomaat zien die munten van verschillende valuta direct kan herkennen. Ook worden vingers van een hand apart getrackt, en wordt een bal volledig autonoom gevolgd.

Een leuke extra is dat verschillende processorelementen, zoals tracking, direct in de sensor zijn ingebouwd; daar is dus geen aparte beeldprocessor voor nodig.