Adata D16750 is nieuwe powerbank met stevige behuizing en IP67-waterbestendigheid

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 21 juli 2017 21:40, bron: Adata

Voor mensen die hun powerbank blootstellen aan extreme omstandigheden heeft Adata de D16750 aangekondigd, een exemplaar met een deels rubberen behuizing en een IP67-certificaat. Dat betekent dat de mobiele accu getest is op 1 meter onder water voor een periode van 30 minuten.

De powerbank heeft zoals de naam doet vermoeden een capaciteit van 16.750 mAh, en kan die energie via twee USB-poorten kwijt. De eerste ondersteund 5 volt met een stroomsterkte tot 2,4 ampère, terwijl de tweede op 1,0 A blijft steken. Het geheel weegt zo'n 370 gram en wordt middels Micro-USB opgeladen. Een extra die we wel vaker tegenkomen is de geïntegreerde zaklamp.

Adata zal de D16750 ergens in augustus op de markt brengen in het zilver, groen en blauw. De prijs moet uitkomen op ongeveer 60 USD.