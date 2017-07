Zeiss patenteert roterend lenzensysteem voor zoomfunctie op smartphonecamera

Door Friso Weijers zaterdag 22 juli 2017 09:52, bron: Deutsches Patent und Markenamt, WinFuture

Lenzenfabrikant Zeiss heeft een oplossing gepatenteerd voor het gebrek aan zoommogelijkheden op een smartphonecamera. De ‘geminiaturiseerde zoomcamera’ bestaat uit een roterende schijf met daarin verschillende lenzen die voor de sensor kunnen worden geschoven, waardoor de gebruiker de brandpuntsafstand en daarmee de beeldhoek kan variëren. Het is nog niet duidelijk of het patent ook daadwerkelijk in een product zal worden gebruikt.

Een traditionele zoomlens werkt doordat verschillende lenselementen in de lengterichting ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven, waardoor de brandpuntsafstand verandert. Voor de meeste smartphones is zo’n constructie te groot. In plaats daarvan zijn smartphones over het algemeen uitgerust met een lens met vaste brandpuntsafstand, waardoor er niet kan worden in- of uitgezoomd.

Om gebruikers toch te laten in- en uitzoomen, zijn er in de afgelopen jaren smartphones met meerdere camera’s op de markt gekomen, zoals de gisteren aangekondigde LG Q8 en de iPhone 7 Plus. Twee complete cameramodules toevoegen maakt de smartphone duurder; bovendien nemen ze samen meer ruimte in beslag. Een derde nadeel is dat er op zo’n apparaat nog steeds maar twee verschillende brandpuntsafstanden beschikbaar zijn.

Het systeem van Zeiss moet aan deze problematiek een einde maken. In een van de patenttekeningen die de fabrikant indiende bij het Duitse patentbureau is zelfs een systeem met twaalf verschillende lenzen te zien, terwijl er maar één sensormodule nodig is. Doordat het systeem van Zeiss naast de lenzen op de roterende schijf gebruikmaakt van nog een extra vaste lens vóór de schijf, blijft de inbouwdiepte van het systeem volgens Zeiss gering. Met drie lenzen zou het systeem een diepte van 4,5 millimeter kunnen hebben. Om te vermijden dat stof of andere omgevingsinvloeden de camera binnendringen, is de roterende schijf intern ingebouwd.

Dat Zeiss het lenzensysteem heeft gepatenteerd, wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk producten mee op de markt gaan komen. Ook de ‘geminiaturiseerde zoomcamera’ zal nog een stuk meer ruimte innemen dan een normale cameramodule en extra kosten toevoegen, maar voor toepassing in een toestel dat specifiek gericht is op fotografie kan het een nuttige oplossing zijn.

Het is hierom interessant dat Zeiss een poosje geleden een partnerschap is aangegaan met HMD Global, dat de huidige Nokia-toestellen fabriceert. Zoals de site WinFuture opmerkte vertoont de video waarin beide bedrijven hun samenwerking aankondigen een opvallende gelijkenis met het in het patent beschreven systeem. Toekomstige Nokia’s zullen in ieder geval weer gebruikmaken van Zeiss-lenzen, net als de toestellen van weleer. Sommige van die modellen waren befaamd om hun goede fotokwaliteit, bijvoorbeeld de 808 PureView, een in 2012 uitgekomen smartphone voorzien van een camera met een in die tijd ongelofelijke 41 megapixel. Wellicht kan Zeiss samen met HMD Global wat van die illustere voorgeschiedenis terugbrengen naar nieuwe toestellen.