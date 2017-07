HGST en Sandisk laten binnenwerk van nieuwe 12TB-harddisk met helium zien

Door Mark van de Luijtgaarden zaterdag 22 juli 2017 12:55, bron: Sandisk

Om hogere capaciteiten mogelijk te maken, kunnen fabrikanten verschillende technieken gebruiken. Zowat de duurste, maar daarmee ook de best presterende, is het gebruik van een heliumvulling in plaats van normale lucht. Door de kleinere luchtdichtheid is er immers minder luchtweerstand en turbulentie, zodat de platters en koppen dichter op elkaar geplaatst kunnen worden.

Harde schijven gevuld met helium zijn natuurlijk niet te openen zonder ze daarbij onbruikbaar te maken, dus zijn foto's van het binnenwerk redelijk schaars. HGST en Sandisk (beide in handen van Western Digital) hebben samen middels een blogpost de organen van de relatief nieuwe 12TB helium-schijf blootgelegd.

De getoonde HGST Ultrastar He12 moet vergeleken met 'luchtschijven' van 8 TB overigens zo'n 54% energie-efficiënter zijn, en bovendien 25% langer meegaan (met een MTBF van 2,5 miljoen uur).

De HGST helium-schijf van 12 TB gebruikt acht platters en lees/schrijfkoppen

Bij het model van 8 TB (rechts) werden 7 platters gebruikt, nu (links) zijn dat er 8