Razer werkt aan randapparatuur met Destiny 2-thema

Door Mark van de Luijtgaarden zaterdag 22 juli 2017 20:37, bron: Razer

Een belangrijk verschil met de oorspronkelijke Destiny-game is dat de tweede iteratie - die over een paar maanden uitkomt - ook op de PC te spelen is. Wellicht om het spel en zijn toekomstige spelers in het PC-segment te verwelkomen heeft Razer een serie randapparatuur laten zien in het Destiny 2-thema.

Het gaat specifiek om de ManO'War headset, het Ornata Chroma toetsenbord, de DeathAdder Elite muis en tot slot natuurlijk een bijpassende Goliathus muismat. Bijzonder is het zwart-witte kleurschema, naast natuurlijk het logo van Destiny 2. Verder is er echter niets veranderd; voor verdere productspecificaties kun je dus naar het origineel kijken.

Over prijs en beschikbaarheid wordt op de speciale webpagina van Razer niet gesproken. Wel kun je daar je e-mailadres achterlaten om op de hoogte gehouden te worden.