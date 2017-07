HP komt met krachtigere Pavilion Power-laptop

Door Mitchell Dragt zondag 23 juli 2017 12:44, bron: HP

HP heeft zijn Pavilion laptop-lijn uitgebreid met een krachtiger exemplaar, genaamd de Pavilion Power. De 15-inch laptop komt met een behuizing zonder decoratieve gaming-additieven, maar krijgt intern wel de beschikking over een Nvidia GTX 1050 met 2 of 4 GB videogeheugen. Als processor is standaard gekozen voor een Intel Core i5-7300HQ, maar kan ook met een i7-7700HQ geleverd worden.

Het 15,6-inch scherm is van het IPS-type en heeft 1920 x 1080 beeldpunten. Er komen twee varianten - een met de i5-7300HQ, de GTX 1050 met 2 GB en 8 GB DDR4-2400, terwijl de ander de i7-7700HQ krijgt met 4 GB videogeheugen en 16 GB RAM. Opslag is aanwezig in de vorm van een 1 TB 7200 rpm hardeschijf in combinatie met een 256 GB M.2 NVMe-SSD. Het geheel weegt 2,21 kilogram en is 24,1 mm dik. Daarin zitten tevens Gigabit Ethernet, HDMI, 1x USB 3.0 Type-C, 3x 3.0 Type A, een SD-kaartlezer, mini DisplayPort en een mini-jack poort. De 70 Wh accu moet het apparaat 10,5 uur levende houden met een full HD-scherm.

De goedkoopste van de twee krijgt een adviesprijs van €1100, terwijl het krachtigere broertje €1300 op moet gaan leveren.