Gigabyte zet details online van Raspberry Pi-concurrent

Vele bedrijven lijken jaloers te zijn op de Raspberry Pi-stichting, die een goede naam heeft op het gebied van ontwikkelbordjes en het ecosysteem eromheen. Pine64 kwam niet al te lang geleden al met een concurrent voor de Pi 3 en ook Intel zag lange tijd veel in ontwikkelbordjes. Gigabyte gaat die bedrijven nu achterna en komt ook met een concurrent voor de fruitige bordjes.

De GA-SBCAP3350 moet de Pi verslaan met andere hardware en meer mogelijkheden het bord aan te passen. Daarentegen is hij wel bijna twee keer zo groot met afmetingen van 146 x 102 mm. In het hart van de pcb vinden we een Intel Celeron N3350 - een dual-core op 1,1-2,4 GHz. Het grote verschil is dat dit een x86-chip is, terwijl de Pi 3 met een ARM-chip voor de ietwat gemakkelijkere weg gekozen heeft. Verder is er plaats voor een DDR3L SO-DIMM van maximaal 8 GB, twee SATA-schijven, een mSATA-SSD en een Wi-Fi-kaartje. Poorten ontbreken ook niet, met 2x USB 3.0, 2x GbE, VGA en HDMI dat tot 4k met 30 Hz gaat. Via interne headers is onder meer nog 4x USB 2.0, SATA en GPIO te verkrijgen.

Wanneer het bord beschikbaar komt is nog niet bekend - en hetzelfde geldt voor de prijs.