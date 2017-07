Amerikaanse start-up maakt full duplex Wi-Fi-chip voor over één kanaal

Door Mitchell Dragt zondag 23 juli 2017 20:09, bron: EETimes

Een Amerikaanse start-up genaamd Kumu werkt al geruime tijd aan een techniek om full duplex netwerk-communicatie te realiseren. Dat houdt in dat signalen tegelijkertijd ontvangen en verzonden worden, maar het speciale aan Kumu's techniek is dat het op hetzelfde kanaal gebeurt.

Traditioneel gezien worden er ofwel iets andere kanalen gebruikt voor verzenden en ontvangen, bijvoorbeeld 2,412 GHz voor verzenden en 2,462 GHz voor ontvangen. Dit heet frequency division duplex, ofwel FDD. Een andere methode is het snel afwisselen van zenden en ontvangen op hetzelfde kanaal. Daarbij gaat alles via bijvoorbeeld 2,462 GHz, maar wordt in de tijd geschakeld tussen ontvangen en sturen. Dit wordt gedaan, omdat beide richtingen anders met elkaar gaan interfereren, wat problematisch is, omdat zenden dichtbij een access point veel sterker qua signaal is dan ontvangen, dat van een grote afstand komt.

De techniek van Kumu gebruikt geen van de bovenstaande technieken, maar probeert interfererende signalen weg te filteren op een manier die vergelijkbaar is met actieve noise cancelling. Interfererende signalen worden opgevangen, maar automatisch weggefilterd door de fase van die signalen om te keren en direct terug te zenden, waardoor de signalen geneutraliseerd worden. Hierdoor kunnen zwakke signalen alsnog ontvangen worden.

Dit klinkt als een zeer simpel proces, maar het heeft voeten in de aarde doordat een omgeving waarin een access point staat, nooit hetzelfde is. Signalen die uitgestraald worden, reflecteren op alles dat in een kamer aanwezig is, waardoor het moeilijk te voorspellen is wat voor interferentie er ontstaat. De oplossing is real-time neutralisering van deze storende signalen, met een zeer hoge benodigde effectiviteit.

Op dit moment werkt men aan een RF CMOS-chip van 50 mm2 die de techniek op de markt moet gaan brengen. De noise cancelling is in dat systeem 132 dB, wat genoeg moet zijn om met 5 GHz-netwerken gebruikt te worden. Het voordeel is dat er met deze full duplex-techniek een verdubbeling kan komen van het aantal kanalen, doordat er niet meer twee nodig zijn voor een verbinding, maar slechts één.

Voordat deze techniek op de markt is, zullen er waarschijnlijk toch nog een aantal jaren passeren. Voor dit soort verbindingen is het nodig dat alle netwerk-hardware ermee compatibel is, wat betekent dat alle hardware deze noise cancelling aan boord moet hebben. Vooral daar zal tijd in gaan zitten.