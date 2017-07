AMD bespreekt ontwikkeling 7 nanometer

Door Steven Swart maandag 24 juli 2017 13:05, bron: EE Times

AMD is een van de eerste partijen die het 7 nm-productieprocedé gaat toepassen op zijn producten. De Chief Technology Officer (CTO) van AMD, Mark Papermaster, geeft hier in een interview toelichting op.

Volgens Papermaster is de overstap naar 7 nm een zware, 'wellicht de zwaarste van afgelopen generaties', aldus de CTO in een interview met EE Times. AMD zegt er de vaart goed in te hebben zitten en geeft aan dat meewerkende teams flink wat werk moeten afleveren. Het nieuwe 7 nm-proces vraag onder andere om nieuwe CAD-tools en een andere manier van architectuurtoepassing.

AMD wil 7 nm gaan gebruiken voor voor zijn Zen 2 en Zen 3 x86-processoren. Papermaster geeft aan dat 7 nm lang gebruikt zal gaan worden, 'vergelijkbaar met 28nm'. Volgens de CTO kan het langdurig gebruik van dit procedé zorgen voor specifiekere oplossingen in de architectuur van chips dan het herontwerpen van bestaande onderdelen voor een die shrink. Een nieuwe techniek die naar verwachting vanaf 2019 zijn intrede zal doen is extreme ultraviolet lithography (EUV). Hiermee kunnen kleinere delen, zoals bij het nieuwe proces, beter worden bewerkt. Echter wordt er bij deze techniek in een vacuüm gewerkt met spiegels, wat in de praktijk snel vervuilt, mits de omgeving niet uitermate schoon is.

Zowel Globalfoundries, waar AMD zijn processoren laat maken, als TSMC, waar de grafische chips vandaan komen, zijn bezig met de EUV-techniek. Het is volgens Papermaster dan ook essentieel om continu aan de techniek te werken om zo gestaagd met nieuwe ontwikkelingen door te kunnen gaan.