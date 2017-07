Microsoft: HoloLens krijgt losse AI-coprocessor

Door Mitchell Dragt maandag 24 juli 2017 20:49, bron: Microsoft

Met de HoloLens heeft Microsoft een op zichzelf staand augmented reality-systeem in handen. Om de rekenkracht daarvoor in een draagbare headset te verwerken, heeft het bedrijf voor aangepaste hardware gekozen. In de HoloLens zit een zogenaamde Holographic Processing Unit die de enorme hoeveelheden data kan verwerken. Daarnaast zit er een Intel Atom x5-Z8100 in die de normalere taken moet uitvoeren. Met de tweede generatie gaat het bedrijf een AI-coprocessor toevoegen aan de tweede versie van de HPU, die deep learning op zich moet gaan nemen.

De enorme hoeveelheden data die binnenkomen via sensoren, worden eerst naar de HPU gestuurd, die ze eerst voorbewerkt zodat de Intel Atom-chip er hout van kan snijden. Hiervoor zijn 24 Trensilica DSP-cores aanwezig, die allemaal een eigen taak hebben. Alles wordt hardwarematig afgehandeld zonder tussenkomst van software, wat volgens Microsoft zo'n tweehonderd keer sneller moet zijn. Aan deze HPU 2 wordt nog een extra AI-processor toegevoegd, die altijd draait. Het bedrijf spreekt over deep learning en het verwerken van data voor deep neural networks, wat dan ook het doel is van de chip. Deze extra chip is volledig door Microsoft zelf ontwikkeld en volledig programmeerbaar, wat meteen zegt dat het vermoedelijk een FPGA is.

De HPU 2 komt vermoedelijk naar de opvolger van de huidige HoloLens. Hoewel nog relatief onbekend wat Microsoft in petto heeft voor een eventuele HoloLens 2, kwam er al een gerucht voorbij dat we mogelijk in 2019 pas een nieuw model zullen gaan zien.