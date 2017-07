'Threadripper-verpakking zal mounting kit voor Asetek-waterkoelers bevatten'

Door Friso Weijers woensdag 26 juli 2017 12:04, bron: GamersNexus

De nogal forse AMD Ryzen-verpakking zal een mounting kit bevatten van Asetek, die het mogelijk maakt om alle closed-loop waterkoelers die door het bedrijf zijn geproduceerd te installeren, waaronder de koelers uit de NZXT Kraken-serie, waterkoelers van EVGA en een deel van de door Corsair geproduceerde waterkoelers. Dit meldt GamersNexus, dat de informatie ontving van een onbekende fabrikant.

Als het gerucht waar is, kunnen er daarmee een hoop populaire waterkoelers op de TR4-socket voor Threadripper worden bevestigd, zoals de bovengenoemde Kraken-koelers van NZXT en Corsair-waterkoelers als de H100i v2 en H115i. De coldplate van die koelers is, zoals GamersNexus meldt, niet groot genoeg voor de gehele heatspreader van de Threadripper-processor, maar is wel groot genoeg om de gehele die area te bedekken. Gezien de warmteafgifte van de processor is gebruik van een koeler met een radiator van tenminste 240 mm aan te raden. Omdat de TR4-socket een andere koelermounting bevat en er tegelijk nog maar weinig koelers waren aangekondigd die geschikt waren voor het platform, was het eerder nog de vraag hoe de Threadripper-chips bij de lancering zouden moeten worden gekoeld.

De informatie van GamersNexus is in lijn met de berichtgeving die enkele dagen geleden werd verspreid door de Japanse website Hermitage Akihabara: dat de processor in plaats van met een waterkoeler, zoals de site eerder meldde, geleverd wordt met een bracket voor waterkoelers van andere fabrikanten.

De NZXT Kraken X62, een aio-waterkoeler die met behulp van de mounting kit zou kunnen worden bevestigd.