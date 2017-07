Ook ASRock laat nieuwe X399-moederborden zien

Door Friso Weijers woensdag 26 juli 2017 19:14, bron: Videocardz

Naast MSI heeft ook ASRock zijn X399-moederborden officieel aangekondigd, nadat het op de Computex net als ASUS en Gigabyte al een sneak preview had gegeven. Het bedrijf brengt de voor Threadripper-processors geschikte X399 Fatal1ty Professional Gaming en X399 Taichi binnenkort op de markt.

Wie veel netwerkmogelijkheden zoekt, kan bij de X399 Fatal1ty Professional Gaming zijn hart ophalen. Naast dual band AC-WiFi heeft het bord niet minder dan drie ethernetpoorten, waarvan één 10 Gigabit-netwerkpoort die wordt aangestuurd door een ingebouwde Aquantia-controller. Die optie wordt op sommige concurrerende borden ook meegeleverd op een uitbreidingskaart, maar daarvoor moet uiteraard een PCIe-aansluiting worden opgeofferd. De X399 Fatal1ty Professional Gaming beschikt over onboard verlichting, al is die stukken minder uitbundig dan bij sommige concurrenten. Gelukkig voor fans van lampjes zijn er twee RGB LED-headers beschikbaar op het moederbord.

Wat betreft aansluitingen volgt de X399 Fatal1ty Professional Gaming de voor het platform bekende formule. De forse socket TR4 wordt geflankeerd door acht DDR4-sloten, die geheugen tot 3600MHz moeten ondersteunen. Vier PCIe 3.0 x16-sloten en één PCIe 2.0 x1-slot zijn beschikbaar voor uitbreidingskaarten; van de x16-sloten is de helft overigens voorzien van acht lanes. Voor M.2-ssd's zijn drie aansluitingen aanwezig.

De X399 Taichi is grotendeels gelijk aan de X399 Fatal1ty Professional Gaming, al mist op dit bord de 10 Gbit-netwerkaansluiting. De heatsink van de chipset heeft een ander ontwerp gekregen, dat doet denken aan een tandwiel. Ook het PCB is bedrukt met een tandwielprint, al is het ontwerp verder hetzelfde gebleven, evenals de 11-fasige stroomvoorziening van de CPU.

Slides uit de presentatie van Asrock van de nieuwe moederborden. Bron: Videocardz