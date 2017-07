Nieuwe Nvidia GeForce-driver beschikbaar

Door Tomas Hochstenbach donderdag 27 juli 2017 12:11, bron: Nvidia

Nvidia heeft een nieuwe driver voor zijn GeForce-videokaarten beschikbaar gemaakt. Driverversie 384.94 is beschikbaar voor Windows 7 t/m 10 en is 'Game Ready' voor een aantal nieuwe spellen. Het gaat daarbij om Lawbreakers, Ark: Survival Evolved, Fortnite Early Access, Dark and Light en Hellblade: Senua's Sacrifice.

Verder is de driver geoptimaliseerd voor de graphics-update van Eve: Valkyrie in VR en bevat hij drie nieuwe SLI-profielen. Het gaat daarbij wederom om Ark en Lawbreakers, maar ook om de reeds uit 2014 stammende game IL-2: Sturmovik: Battle of Stalingrad.

Ten slotte zijn er een tiental bugfixes, onder meer voor het freezes in Gears of War 4 en crashes in Watch Dogs 2. Voor dat laatste probleem kwam eerder al een hotfix beschikbaar. Het laatste opgeloste probleem is het ontbreken van signaal op de DisplayPort-uitgang van een GTX 980 na het opnieuw inschakelen van de monitor.

GeForce 384.94 is te downloaden via GeForce Experience en de site van Nvidia.



De game Ark: Survival Evolved komt over twee weken uit voor PC, Xbox One en PS4.