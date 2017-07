Roccat Khan Pro gaming-headset met certificaat voor Hi-Res audio aangekondigd

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 27 juli 2017 18:17, bron: Roccat

Aan de hand van een persbericht heeft Roccat vandaag de Khan Pro voorgesteld, een headset die binnenkort uitgebracht gaat worden. Vooral bijzonder is het certificaat voor Hi-Res audio, wat onder andere betekent dat hij een groter frequentiebereik heeft.

Concreet gaat het over een frequentierespons van 10 Hz tot 40 KHz, hetgeen door 50mm-drivers met een impedantie van 25 ohm gerealiseerd wordt. Het volume kan versteld worden met de draaiknop op de linker oorschelp, die overigens afgewerkt is met een nep lederen bekleding gevuld met memory foam. De kabel is zo'n 2,45 meter lang en mondt uit in twee 3,5mm-jacks.

De Roccat Khan Pro zal vanaf oktober te koop zijn voor een adviesprijs van 99,99 USD.