Mogelijk pre-order datum Galaxy Note 8 duikt op in document

Door Steven Swart vrijdag 28 juli 2017 16:55, bron: BGR

De Galaxy Note 8 van Samsung komt eraan. Samsung houdt op 23 augustus een evenement, waar de phablet naar verwachting uit de doeken wordt gedaan. Nu lijkt ook de pre-order datum uitgelekt te zijn.

Samsung heeft aangegeven dat de nieuwe Note in het derde kwartaal de verkopen in zal gaan. Men houdt september aan als meest waarschijnlijke maand. De Note 8 zal mogelijk al eerder als pre-order te bestellen zijn. Een document uit Australië geeft aan dat het schermvervangprogramma voor de phablet vanaf 25 augustus van start zal gaan. Dat zal waarschijnlijk de datum zijn waarop de pre-orders in Australië en mogelijk de rest van de wereld van start zullen gaan.

Samsung Australië biedt een enkel vervangend scherm beschikbaar in de periode van 12 maanden na de aanschaft van het toestel. Deze actie loopt tot oktober 2018. Inmiddels is het document van de website verdwenen.

