'Productie 'iPhone 8' met in scherm geïntegreerde Touch ID-sensor op schema'

Door Friso Weijers zaterdag 29 juli 2017 11:34, bron: PCGameshardware, Twitter

Volgens de bekende Letse Apple-lekker Benjamin Geskin zou de productie van de nieuwe iPhones, die later dit jaar moeten verschijnen, inmiddels zijn begonnen. Hoewel er de afgelopen tijd geruchten waren ontstaan dat de productie van het duurste en meest vernieuwende model van het trio in de problemen zat, meldt Geskin dat deze 'iPhone 8' nu op schema ligt. De Foxconn-fabriek in het Chinese Zhengzhou zou op dit moment 200 exemplaren per dag afleveren in testproductie. Bovendien is men er mogelijk toch in geslaagd de Touch ID-vingerafdruksensor succesvol onder het display te integreren.

Met de 'iPhone 8', die mogelijk onder een andere naam verschijnt om het tienjarig bestaan van de smartphoneserie te vieren, zou Apple willen afrekenen met de brede bezels aan de boven- en onderkant van het scherm die de iPhone vanaf het begin hebben gekenmerkt. Het OLED-scherm zou zo'n groot deel van de voorkant beslaan dat er geen ruimte meer is voor een fysieke thuisknop. Net als Samsung zou Apple daarom het plan hebben om de vingerafdruksensor te integreren onder het scherm. Waar dat Samsung met zijn Galaxy S8 uiteindelijk niet lukte, waren er in het geruchtencircuit de afgelopen maanden ook twijfels ontstaan of Apple er wel in zou slagen. Om die reden zou Apple de scanner volgens sommigen dan maar op de achterkant plaatsen, of in de vergrote aan-en-uitknop van het toestel willen integreren.

Zoals we eerder al berichtten, komt aan het geruchtencircus rondom de nieuwe iPhones mogelijk op 6 of 13 september een einde. Dan zou Apple de apparaten officieel willen presenteren. Het duurste model kent mogelijk een hoge vanafprijs van 1100 USD; daarnaast zou de beschikbaarheid door de beperkte voorraad aan toestellen en hoge vraag weleens kunnen tegenvallen.

Mock-up van de 'iPhone 8' die Geskin eerder liet zien op zijn Twitterpagina.