Octacore Threadripper 1900X duikt op op processorlijst AMD

Door Friso Weijers zaterdag 29 juli 2017 19:15, bron: AMD, Planet3DNow

De Threadripper 1900X is samen met een aantal andere Threadripper-CPU's opgedoken op een productlijst van AMD, zo meldt Planet3DNow. De processor beschikt volgens het document over acht cores, net als de Ryzen-topmodellen; waarschijnlijk zijn ook zestien threads beschikbaar. Hoewel het aantal rekenkernen gelijk blijft, biedt het X399-platform wel meer functionaliteit ten opzichte van het Ryzen-platform voor consumenten, waaronder 64 PCIe-lanes voor I/O. Afhankelijk van de prijs en kloksnelheid kan de processor daarmee toch interessant zijn als instapmodel voor AMD's high-end platform. Beide zijn op dit moment echter nog niet bekendgemaakt.

Planet3DNow vond de serienummers van de Threadripper-chips naar aanleiding van het bericht dat Threadripper-CPU's mogelijk zijn uitgerust met vier die's. De serienummers geven opnieuw een aanwijzing dat de processors geen gedeeltelijk gedeactiveerde Epyc-CPU's zijn. De laatste twee letters van de productcode geven bij AMD de revisie van de CPU aan. Bij Epyc-chips, die zijn voorzien van de nieuwe stepping B2, eindigt de code op 'AF', terwijl de productcodes van Threadripper eindigen op 'AE'. Daarom is het goed mogelijk dat Threadripper net als de Ryzen-processors nog gebruik zal maken van B1-die's.

Op de lijst van AMD staan in totaal zes verschillende Threadripper-CPU's: naast de Threadripper 1900X ook de eerder aangekondigde Threadripper 1920X met 12 rekenkernen en 24 threads en topmodel Threadripper 1950X met 16 cores en 32 threads. Van alle drie modellen is ook een versie te zien zonder 'X'. Wanneer AMD dezelfde naamgeving aanhoudt als bij Ryzen, gaat het dan om chips die uit de doos iets lager zijn geklokt en minder zijn gericht op overklokken.

De productlijst van AMD, met in rood omlijnd de productcodes van de Threadripper 1900 en 1900X. Het cijfer '8' achter de U geeft aan dat de 1900(X) over acht cores beschikt, waar er bij de 1920(X) een C staat en bij de 1950(X) een G (12 en 16 in hexadecimaal formaat).